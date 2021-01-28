ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США захватили в Ливии российский зенитный комплекс, - Times

Вашингтон, Четверг 28 января 2021 15:20
США захватили в Ливии российский зенитный комплекс, - Times
Фото: комплекс противовоздушной обороны (bmpd livejournal com)
Автор: Анастасия Рокитна

Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.

Об этом сообщила британская газета The Times.

Издание пишет, что эта операция была сделана из-за беспокойств американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

Ранее The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь