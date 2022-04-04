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США захватили в Испании яхту олигарха Вексельберга из окружения Путина, - СМИ

Фото: США захватили в Испании яхту олигарха Вексельберга из окружения Путина (nur kz)
Автор: Мария Кучерявец

Испанская полиция вместе с ФБР США обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Он имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Впрочем, какова причина обысков изданию не сообщили.

Как отмечают СМИ, судно было пришвартовано в порту Пальма-де-Майорка, столице испанских Балеарских островов. Это первый случай экстренного ареста яхты, принадлежащей российским олигархам, включенным в санкционные списки.

Информированный источник в полиции сообщил агентству, что яхта Tango является 78-метровым судном, которое ходит под флагом Островов Кука, а специализированный веб-сайт Superyachtfan.com, который отслеживает крупнейшие и эксклюзивные прогулочные судна в мире, оценивает его в 120 млн долларов.

Указано, что Яхта является одним из активов, связанных с Виктором Вексельбергом, миллиардером и близким союзником президента России Владимира Путина, который возглавляет московскую группу компаний Renova, конгломерат, охватывающий металлы, горнодобывающую промышленность, технологии и другие активы.

Как пишет Associated Press, США ввели санкции против Вексельберга еще в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в список санкций в связи с событиями в Украине. Санкции против него ввела и Великобритания.

Напомним, ранее Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

Добавим, оператор портов, который скрывает яхту подсанкционного олигарха Романа Абрамовича, может попасть под санкции Великобритании.

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