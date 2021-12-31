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У США зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих через "Омікрон"

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США, П'ятниця 31 грудня 2021 03:44
У США зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих через "Омікрон" Фото: у США зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих через "Омікрон" (unicef.org)
Автор: Артур Родивилов

У США штам "Омікрон" викликав рекордну госпіталізацію дітей. Переважно не вакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Протягом тижня з 22 по 28 грудня в лікарні з коронавірусом надходили в середньому 378 дітей у віці до 17 років, що на 66% більше, ніж минулого тижня, повідомляє Центр контролю і профілактики захворювань (CDC).

Попередній максимум під час пандемії був зафіксований на початку вересня, коли кількість госпіталізацій дітей склала в середньому 342 на день.

Через два місяці після схвалення вакцинації для дітей у віці від 5 до 11 років близько 14% повністю щеплені, свідчать дані CDC. Цей показник вище серед підлітків у віці від 12 до 17 років і становить близько 53%.

Дослідження CDC підтвердило, що серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у дітей у віці від 5 до 11 років зустрічаються рідко. Висновки зроблені після введення 8 мільйонів доз підліткам.

Доктор Альберт Ко, професор епідеміології та інфекційних захворювань Єльської школи громадського здоров'я, зазначив, що низький рівень вакцинації частково питання часу: дітям молодшого віку вакцину схвалили тільки в листопаді, і багато з них тільки зараз отримують другу дозу.

Загалом, кількість нових випадків COVID-19 в американців різного віку стрімко зросла до найвищого рівня за всю історію.

Проте є ознаки того, що" Омікрон" викликає більш легкі наслідки, ніж попередні штами, і що комбінація вакцини і бустера захищає людей від гірших наслідків.

Через більш ніж рік після впровадження вакцини кількість нових випадків COVID-19 у США зросла до рекордно високого рівня.

Через спалах захворюваності серед екіпажу літаків американські авіакомпанії скасовують рейси.

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