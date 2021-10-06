В США задержали подозреваемого в стрельбе в Техасе

Подозреваемым стрелком является 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Он сбежал из школы после стрельбы, но позже его все же удалось найти и задержать.

"Подозреваемого взяли под стражу без происшествий. Большинство учеников благополучно эвакуировали из школы", - сообщили в полицейском управлении.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали. В частности, 15-летний юноша, которого доставили в медучреждение в критическом состоянии, уже перенес операцию, а девушку-подростка уже выписали из больницы с легкой травмой.