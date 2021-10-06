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В США задержали подозреваемого в стрельбе в Техасе

Автор: Дмитрий Левицкий

Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в средней школе Тимбервью в Техасе. Правоохранители считают, что стрельба произошла в результате драки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Подозреваемым стрелком является 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Он сбежал из школы после стрельбы, но позже его все же удалось найти и задержать.

"Подозреваемого взяли под стражу без происшествий. Большинство учеников благополучно эвакуировали из школы", - сообщили в полицейском управлении.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали. В частности, 15-летний юноша, которого доставили в медучреждение в критическом состоянии, уже перенес операцию, а девушку-подростка уже выписали из больницы с легкой травмой.

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