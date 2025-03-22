США заборонили в'їзд експрезидентці Аргентини через звинувачення в корупції

Крім Фернандес, під заборону потрапив міністр планування часів її правління Хуліо Мігель Де Відо, а також сім'ї обох колишніх чиновників. У п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому так сталося.

"(Кіршнер і Де Відо - ред.) зловживали своїм становищем, організовуючи й отримуючи фінансову вигоду з численних схем хабарництва, пов'язаних із контрактами на громадські роботи, внаслідок чого в уряду Аргентини було вкрадено мільйони доларів", - заявив американський чиновник.

Він зазначив, що кілька судів визнали цю пару винною за звинуваченням у корупції.

Як пише NBC, останніми роками Фернандес була домінуючим політичним лідером цієї південноамериканської країни.

"Сполучені Штати продовжать сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди. Ці позначення підтверджують нашу прихильність боротьбі з глобальною корупцією, зокрема на найвищих рівнях влади", - додав Рубіо.

Що передувало

NBC нагадало, що в листопаді суд залишив чинним вирок Фернандес до 6 років тюремного ув'язнення і довічної заборони обіймати державні посади.

Її визнали винною і засудили 2022 року колегією з трьох суддів за шахрайську схему, унаслідок якої було викрадено мільйони доларів через проєкти громадських робіт під час президентства чиновниці. Вона подала апеляцію, але вищий трибунал ратифікував первісне рішення.

Фернандес своєю чергою відкинула всі звинувачення і не перебуває у в'язниці.