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США заборонили компанії Маска тестувати на людях чіпи, що вживляються в мозок

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Вашингтон, П'ятниця 03 березня 2023 00:43
США заборонили компанії Маска тестувати на людях чіпи, що вживляються в мозок Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Управління з контролю якості продуктів та лікарських препаратів США (FDA) не дозволило компанії Neuralink тестувати на людях мікрочіпи, що вживлюються в мозок людини для управління зовнішніми пристроями силою думки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запит про дозвіл таких досліджень компанія, контрольована Ілоном Маском, зробила на початку 2022 року. Сама компанія ніколи не повідомляла про спроби отримати такий дозвіл.

Регулятор вказав одразу кілька причин відмови. За словами співробітників компанії, основні побоювання пов'язані з безпекою літієвої батареї пристрою, можливою міграцією крихітних проводків імплантату в інші області мозку та питанням подальшого вилучення чіпа без пошкодження мозкової тканини.

Пізніше Ілон Маск заявив, що його компанія готується до тестів чіпа на людях, а розпочатися вони мають нібито вже навесні. У FDA відмовилися коментувати інформацію про заявку Neuralink, пославшись на необхідність дотримуватися комерційної таємниці.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Стан Маска виріс завдяки зростанню вартості акцій Tesla цього року.

Також ми писали, що уряд США провів переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

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