ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США запретили компании Маска тестировать на людях чипы, что вживляются в мозг

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 03 марта 2023 00:43
США запретили компании Маска тестировать на людях чипы, что вживляются в мозг Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не разрешило компании Neuralink тестировать на людях микрочипы, вживляемые в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрос о разрешении таких исследований компания, контролируемая Илоном Маском, сделала в начале 2022 года. Сама компания никогда не сообщала о попытках получить такое разрешение.

Регулятор указал сразу несколько причин отказа. По словам сотрудников компании, основные опасения связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросом последующего извлечения чипа без повреждения мозговой ткани.

Позже Илон Маск заявил, что его компания готовится к тестам чипа на людях, а начаться они должны якобы уже нынешней весной. В FDA отказались комментировать информацию о заявке Neuralink, сославшись на необходимость соблюдать коммерческую тайну.

Ранее сообщалось, что Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.

Также мы писали, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Илон Маск
NEWS
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине