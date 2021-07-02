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США забили тревогу из-за наращивания ядерных сил Китаем

Новина українською →
США, Пятница 02 июля 2021 05:24
США забили тревогу из-за наращивания ядерных сил Китаем Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

США выразили беспокойство из-за наращивания ядерных сил Китаем, а также призвали Пекин к взаимодействию. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прайс отвечал на вопрос о сообщении в Washington Post, в котором говорилось, что Китай начал строительство более 100 новых ракетных шахт в пустынной местности в западной части страны.

"Эти отчеты и другие события предполагают, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и до более высокого уровня, чем, возможно, ожидалось ранее", - сказал Прайс.

По его словам, такие новости вызывают тревогу, потому что неизвестны намерения Китая.

"Это накопление беспокоит. Это вызывает вопросы о намерениях КНР. И для нас это подчеркивает важность реализации практических мер по снижению ядерных рисков", - сказал он.

Он также сказал, что США призывают Китай к взаимодействию.

"Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами в отношении практических мер по снижению рисков дестабилизации гонки вооружений - потенциально дестабилизирующей напряженности", - сказал Прайс.

Он также добавил, что именно поэтому президент Джо Байден в своем взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным сделал стратегическую стабильность приоритетом.

"То же самое обоснование применимо и к взаимодействию с другой ядерной державой, КНР", - сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, что США также обеспокоены вопросом происхождения коронавируса. По одной из версий, возможна утечка коронавируса из китайской лаборатории

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