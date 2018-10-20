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США і Південна Корея призупинили навчання заради переговорів з КНДР

Новини » Політика    20.10.2018 - 07:15
Фото: Кім Чен Ин (twitte.com/kcna koreannews)
Фото: Кім Чен Ин (twitte.com/kcna koreannews)

Військове керівництво США хоче "дати дипломатичному процесу всі можливості для продовження"

Сполучені Штати і Південна Корея призупинили спільні навчання з протиповітряної оборони, щоб дати "всі можливості" для продовження дипломатичного процесу з Північною Кореєю (КНДР). Про це повідомили в Пентагоні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У військовому відомстві США розповіли, що рішення призупинити заплановані на грудень навчання Vigilant Ace ухвалили міністр оборони США Джеймс Меттіс і міністр оборони Південної Кореї Чон Кен Ду, які зустрілися в Сінгапурі у п'ятницю.

Прес-секретар Пентагону Дана Вайт заявила, що військовим керівництвом було ухвалене рішення "дати дипломатичному процесу всі можливості для продовження".

З її слів, Меттіс вже обговорив це зі своїм японським колегою.

"Обидва міністри зобов'язалися змінити навчання, щоб забезпечити готовність наших військ. Вони пообіцяли підтримувати тісну координацію та оцінювати майбутні навчання», – сказала Вайт.

Вона додала, що Маттіс також говорив зі своїм японським колегою з цього питання.

Нагадаємо, плани Сеула і Пхеньяна про створення зони вільних польотів над кордоном викликають стурбованість США, оскільки не досягнуто достатнього прогресу з денуклеаризації КНДР.

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