США выиграли суд об аресте российской яхты на Фиджи и сами увели ее под другим флагом

Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи, в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 325 миллионов долларов и увели его из южной части Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Решение суда стало значительной победой США, поскольку Вашингтон регулярно сталкивается с препятствиями в своих попытках арестовать активы российских олигархов по всему миру.

США забрали с Фиджи судно в течение часа, чтобы гарантировать, что яхта не будет вовлечена в какие-либо дальнейшие судебные иски. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и увели ее в Новую Зеландию.

Арестованную яхту "Амадея" связывают с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Яхта длиной 106 метров оснащено аквариумом с живыми лобстерами, раскрашенным вручную пианино, бассейном и большой вертолетной площадкой.