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США выделят Украине вооружения на 300 млн долларов, - Пентагон

Погрузка вооружения для Украины (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения. Суммарно Соединенные Штаты направят оборонного вооружения на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Остин подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.

Он также выразил возмущение очевидными зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине, и подтвердил обязательство США использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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