США выделят Украине вооружения на 300 млн долларов, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения. Суммарно Соединенные Штаты направят оборонного вооружения на 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.
Остин подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.
Он также выразил возмущение очевидными зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине, и подтвердил обязательство США использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.
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