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США выделят Украине дополнительные 100 млн долларов на усиление гражданской безопасности

Фото: Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Соединенные Штаты выделят дополнительные 100 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности. Предоставление средств подтвердил американский госсекретарь.

"Помощь будет включать бронетехнику и оборудование для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и оказывая защиту мирным жителям от жестокого нападения Путина", – заявил Блинкен.

Напомним, что Белый дом дополнительно объяснил слова Байдена о невозможности для Путина оставаться у власти.

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