США выделили украинцам 54 млн долларов гуманитарной помощи

"США предоставляют народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 54 миллиона долларов. Эта помощь позволяет гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от неспровоцированного и неоправданного нападения России", - написал он.

Напомним, Украина рассчитывает на финансовую поддержку десятка стран для стабильной работы ее экономики и банковской системы. Центральный банк Польши выделил на условиях валютного свопа Нацбанку Украины почти 1 млрд долларов на поддержку резервов.

США также заявили о планах предоставить Украине финансовую поддержку, часть которой будет израсходована на нужды обороны. О готовности выделить финансирование говорили также власти Франции, Германии и других стран ЕС.

Кроме того, Нацбанк и Минфин просят МВФ представить Украине экстренное финансирование для поддержки в условиях военного положения.