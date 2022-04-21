США выделили Украине дополнительные 500 млн долларов финансовой помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на 500 млн долларов. Средства пойдут непосредственно в бюджет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Мы также демонстрируем поддержку народу Украины. Сегодня мы готовы выделить дополнительно 500 млн долларов в виде прямой экономической помощи правительству Украины. В результате общий объем экономической помощи достиг 1 млрд долларов за последние два месяца",- сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительные 500 млн долларов немедленного финансирования, чтобы помочь Украине продолжать важные государственные операции, такие как заработная плата, пенсии и другие программы, необходимые, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в стране.