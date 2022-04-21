UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США выделили Украине дополнительные 500 млн долларов финансовой помощи

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на 500 млн долларов. Средства пойдут непосредственно в бюджет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Мы также демонстрируем поддержку народу Украины. Сегодня мы готовы выделить дополнительно 500 млн долларов в виде прямой экономической помощи правительству Украины. В результате общий объем экономической помощи достиг 1 млрд долларов за последние два месяца",- сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительные 500 млн долларов немедленного финансирования, чтобы помочь Украине продолжать важные государственные операции, такие как заработная плата, пенсии и другие программы, необходимые, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в стране.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки