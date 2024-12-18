UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

США ввели санкції ще проти трьох російських компаній

Фото: США ввели санкції ще проти трьох російських компаній (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки поповнили підсанкційний список. Цього разу туди потрапили відразу три російські компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Ха даними Мінфіну США, до санкційного списку цього разу потрапили

  • АТ "Ардал" із Санкт-Петербурга,
  • ТОВ "Фарватер" із Южно-Сахалінська,
  • ТОВ "МТВ" із Москви.

Зауважимо, що "Ардал" це акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення. 

Санкції проти Росії

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки запровадили низку санкцій проти Росії. Останнім часом санкції набули додаткової жорсткості.

У серпні 2024 року США запровадили новий пакет санкцій, що стосується майже 400 осіб та компаній, зокрема в енергетичній та металургійній галузях.

У листопаді 2024 року США також ввели санкції проти Газпромбанку, що ускладнює європейським споживачам можливість здійснювати платежі за російський газ.

Ці санкції спрямовані на максимальний економічний тиск на Росію з метою припинення її агресії та підтримки суверенітету України.

Зауважимо, що Угорщина вимагає від США пом'якшення санкцій, оскільки РФ є основним постачальником газу для країни. Як пише Bloomberg, ЄС також вмовляє США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки