США ввели санкції проти компаній з Росії та ЦАР, пов'язаних із ПВК "Вагнера"

Сполучені Штати ввели санкції проти російської компанії Limited Liability Company Broker Expert та фірми з Центральноафриканської Республіки Bois Rouge SARLU, які пов'язують із діяльністю ПВК "Вагнера".

Санкції щодо компаній були введені за їхні зусилля щодо сприяння шкідливій діяльності Росії в ЦАР. Стверджується, що юрособи, які потрапили під санкції, відіграли важливу роль для підтримки дій ПВК "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці. Зазначається, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів та надавали матеріальну та фінансову підтримку бойовикам із РФ.

Так, Limited Liability Company Broker Expert з офісом у Санкт-Петербурзі постачала товари компаніям, пов'язаним із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, які базуються у ЦАР та Судані. Крім того, Broker Expert була постачальником касок для найманців ПВК на території України.

Більше того, ПВК "Вагнера" використало компанію для регулярного переказу коштів для фінансування шкідливої діяльності. Наприклад, на Мадагаскарі пов'язана з Пригожиним компанія, яка брала участь у спільному гірничодобувному підприємстві з малагасійським державним підприємством, отримала кошти від Broker Expert.

"Росія прагнула використовувати ці афілійовані з "Вагнером" компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто за рахунок країн, що приймають, їх інститутів та їхніх громадян", - заявив заступник держсекретаря. США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

У свою чергу, Bois Rouge SARLU, пов'язана з Євгеном Пригожиним, уклала концесію на видобуток природних ресурсів у ЦАР в обмін на послуги, які ПВК "Вагнера" надавала владі республіки. Bois Rouge займається експортом тропічних порід деревини, таких як азобе, іроко, мукулунгу, сапелі та талі, до Китаю, Близького Сходу, Європи та Центральної Азії.

Санкції США проти РФ

Сполучені Штати почали запроваджувати санкції проти Росії після окупації Криму у 2014 році. Під американські санкції потрапили банки, бізнесмени, політики, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР".

За десять років американський список санкцій суттєво розширився. Новий великий санкційний пакет проти РФ було прийнято до другої річниці російського вторгнення в Україну та було опубліковано 23 лютого. Нові санкції спрямовані на понад 500 об'єктів.

Зокрема, ці санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден продовжив на рік дію деяких указів, які регламентують запровадження санкцій проти Росії.