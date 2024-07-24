США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні США наголосили, що КНДР продовжує порушувати резолюції Радбезу ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року.

Окрім того, в американському відомстві зазначили, що Північна Корея поставила балістичні ракети до Росії, які вражають цивільні міста та інфраструктуру.