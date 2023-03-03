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США ввели санкції проти 37 компаній, у тому числі з Росії та Білорусі

Фото: США ввели санкції проти 37 компаній, у тому числі з Росії та Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюро Міністерства торгівлі США.

З російських компаній під нові обмеження потрапила DMT Electronics, яка, згідно з відкритими даними, є постачальником електронних компонентів та контрольно-вимірювального обладнання.

Також до списку потрапила білоруська компанія DMT Trading LLC.

Згідно з даними, найбільше обмеження торкнулися підприємств з Китаю - 28, Пакистану та М'янми.

"У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США", - зазначили у відомстві США.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти нафтохімічних компаній Ірану.

Раніше Сполучені Штати повідомляли найближчим союзникам про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

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