США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех росссийских компаний. Ограничения ввели в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Под санкции попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры.



Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Ограничения ввели на два года.