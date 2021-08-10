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США ввели санкции против трех российских компаний

Автор: РБК-Украина

США ввели санкции против трех росссийских компаний. Ограничения ввели в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Под санкции попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры.

Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Ограничения ввели на два года.

Ранее Госдепартамент США обновил "черный список" террористов.

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