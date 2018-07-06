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США ввели санкції проти трьох нікарагуанських чиновників

НовиниПолітика    06.07.2018 - 02:23
Фото: США (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: США (flickr.com/usembassykyiv)

США ввели санкції через порушення прав людини і корупцію

Сполучені Штати Америки (США) ввели санкції проти трьох чиновників Нікарагуа через порушення прав людини і корупцію. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, під санкції потрапили Франсиско Хав'єр Діаз Мадріса, комісар поліції Нікарагуа, Фідель Антоніо Морено Бріонес, секретар мерії Манагу, а також Хосе Франсіско Лопес Сентено, президент державної нафтової компанії Petronic.

"Насильство, здійснене урядом нікарагуанського президента Даніелем Ортегою проти нікарагуанського народу, і зусилля тих, хто близький до режиму Ортеги, незаконно збагачує себе, є глибоко тривожним і абсолютно неприйнятним", - повідомив секретар з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікарагуа поновилися багатотисячні протести у зв'язку із загибеллю 43 протестувальників. Люди вимагали покарати вбивць. 28 квітня католицька церква організувала марш, на який вийшли студенти, пенсіонери і фермери.

Наголошується, що це наймасштабніша хвиля протестів за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ і закликати демонстрантів до політичного діалогу.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Нікарагуа, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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