США ввели санкції проти трьох нікарагуанських чиновників

США ввели санкції через порушення прав людини і корупцію

Сполучені Штати Америки (США) ввели санкції проти трьох чиновників Нікарагуа через порушення прав людини і корупцію. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, під санкції потрапили Франсиско Хав'єр Діаз Мадріса, комісар поліції Нікарагуа, Фідель Антоніо Морено Бріонес, секретар мерії Манагу, а також Хосе Франсіско Лопес Сентено, президент державної нафтової компанії Petronic.

"Насильство, здійснене урядом нікарагуанського президента Даніелем Ортегою проти нікарагуанського народу, і зусилля тих, хто близький до режиму Ортеги, незаконно збагачує себе, є глибоко тривожним і абсолютно неприйнятним", - повідомив секретар з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер.

The sanctions on Francisco Javier Diaz Madriz, Fidel Antonio Moreno Briones, and Jose Francisco Lopez Centeno show the United States will expose and hold accountable those responsible for the #Nicaragua government's s ongoing violence and intimidation campaign against its people. pic.twitter.com/NVPRbwXJEw — Heather Nauert (@statedeptspox) July 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікарагуа поновилися багатотисячні протести у зв'язку із загибеллю 43 протестувальників. Люди вимагали покарати вбивць. 28 квітня католицька церква організувала марш, на який вийшли студенти, пенсіонери і фермери.

Наголошується, що це наймасштабніша хвиля протестів за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ і закликати демонстрантів до політичного діалогу.