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США ввели санкции против сторонников "Аль-Каиды", действующих в Турции

Автор: Дмитрий Кузнецов

США в четверг, 16 сентября, ввели санкции против пяти сторонников террористической организации "Аль-Каида" из Турции. Они оказывали группировке финансовую и техническую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули приверженность к борьбе с "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками по всему миру. "США продолжат тесно сотрудничать с партнерами и союзниками, включая Турцию, в выявлении, разоблачении и разрушении сетей финансовой поддержки "Аль-Каиды", - подчеркнули в Госдепе.

"Сегодня США ввели санкции против пяти сторонников "Аль-Каиды", действующих в Турции, которые оказывали группе финансовую и материально-техническую поддержку", - сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

На сайте Минфина США опубликован список лиц, против которых введены санкции. В перечень попал уроженец Египта юрист Маджд Салим, который проживает в Турции.

Под санкции также попал гражданин Египта Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани и ветеран "Аль-Каиды", финансовый курьер, который проводил денежные переводы в поддержку террористической организации.

В санкционном списке также оказались трое граждан Турции - Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение финансовых операций.

Напомним, ранее разведка США допустила возможность новых терактов от "Аль-Каиды".

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Соединенные Штаты АмерикиАль-КаидаСанкции