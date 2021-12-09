США ввели санкции против коррупционеров из Украины: кто вошел в список

Андрей Портнов

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов (во время президентства Виктора Януковича), как отмечает Минфин США, через взяточничество наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.

"Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию судебной системы", - говорится в сообщении.

Также министерство отмечает, что в 2019 году Портнов пытался контролировать украинскую судебную систему и назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - добавили в Минфине США.

Под ограничения попал и благотворительный фонд Портнова.

Александр Тупицкий

Государственный департамент США объявил, что вводятся санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины за "серьезные коррупционные действия". В частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.

Кроме того, под санкции попала его жена Ольга Тупицкая.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.