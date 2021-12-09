США ввели санкции против коррупционеров из Украины: кто вошел в список

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против коррупционеров из Украины. В список попали бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов и бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерств финансов США.
Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов (во время президентства Виктора Януковича), как отмечает Минфин США, через взяточничество наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.
"Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию судебной системы", - говорится в сообщении.
Также министерство отмечает, что в 2019 году Портнов пытался контролировать украинскую судебную систему и назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.
"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - добавили в Минфине США.
Под ограничения попал и благотворительный фонд Портнова.
Государственный департамент США объявил, что вводятся санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины за "серьезные коррупционные действия". В частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.
Кроме того, под санкции попала его жена Ольга Тупицкая.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.
Напомним, сегодня временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала, что санкции будут введены, в том числе, против известных украинцев.
На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США готовит ряд санкций в рамках проводимого администрацией президента Джо Байдена саммита за демократию. При этом заранее не сообщалось, кто войдет в списки.