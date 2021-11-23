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США ввели санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком-2"

Автор: Валерия Полищук

Министерство финансов Соединенных Штатов ввели новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, под ограничения попали компания Transadria Ltd и находящийся в ее собственности корабль "Марлин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Согласно данным американского ведомства, компания Transadria Ltd базируется на Кипре. В то время как судно "Марлин" ходит под флагом России.

Напомним, 19 января США ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиСанкцииСеверный поток-2