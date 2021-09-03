США ввели санкции против Ирана за похищения американских граждан

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввел санкции против четырех офицеров иранской разведки, которые преследовали американского гражданина в США, а также иранских диссидентов в других странах в рамках масштабной кампании, чтобы заставить замолчать критиков правительство Ирана", - сообщили в Минфине.

При этом уточняется, что сетью иранских оперативников, которые готовили похищение американского журналиста и правозащитника, а также преследовали диссидентов в США, Великобритании, Канаде и ОАЭ, руководил высокопоставленный представитель разведки Алиреза Шахвароги Фарахани 1970 года. Операция иранских спецслужб провалилась, и в июле США выдвинули обвинение по этому делу.

"Планы иранского правительства по похищению людей являются дополнительным примером его постоянных попыток заглушить голоса критиков, где бы они ни были. Преследование диссидентов за рубежом показывает, что репрессии правительства выходят далеко за пределы Ирана", - заявила в этой связи директор OFAC Андреа Гаки.

Ранее иранская разведка пыталась похитить в Нью-Йорке журналиста и активиста иранского происхождения, ныне гражданина США. Они воспользовались услугами частного детектива для наблюдения за жертвой. Иранские спецслужбы планировали использовать скоростные катера для транспортировки жертвы в Венесуэлу.