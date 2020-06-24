США ввели санкции против Ирана из-за бензина для Венесуэлы

США заблокируют активы капитанов пяти танкеров, которые поставили иранский бензин Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских танкеров, которые поставили около 1,5 миллионов иранского бензина в Венесуэлу. Активы этих капитанов будут заблокированы, им будет запрещена деятельность в водах США.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает пресс-служба Госдепа.

Капитаны кораблей Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon внесены в список лиц особых категорий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.

В Минфине США напомнили, что в ноябре 2019 года власти Ирана повысили на 50% цены на бензин и ограничили его продажу. Это привело к волне протестов, которые были подавлены силовиками. При этом погибли около 1500 человек, включая женщин и детей.

"А теперь несмотря на решение правительства ограничить доступ иранского народа к жизненно важному топливу, иранский режим отправил в Венесуэлу пять танкеров, перевозящих более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов", - подчеркнули в Минфине США.

Министр финансов США Стивен Мнучи, отметил, что его ведомство будет преследовать всех, кто причастен к попыткам Ирана уклониться от санкций США и кто продолжает способствовать его дестабилизирующей деятельности по всему миру.

"Поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема, и администрация США будет продолжать препятствовать этому", - сказал он.

Кроме того в Минфине США подчеркнули, что Тегеран намерен продолжать снабжать "жестокий и коррумпированный режим Мадуро" топливом, а также поддерживать другого "союзного диктатора" - сирийского президента Башара Асада и террористов.

Отметим, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, однако политика президентов Уго Чавеса и Николаса Мадуро привела к острому кризису - девальвации национальной валюты, гиперинфляции, дефициту товаров.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

Напомним, Иран направил в Венесуэлу пять танкеров с 1,53 млн баррелей бензина и компонентов.

Администрация Трампа заявила в начале мая, что "рассматривает меры", которые она может предпринять в ответ на эти поставки.

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Автор: Надежда Собенко