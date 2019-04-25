США ввели санкции против главы правительства Чечни

Фото: Государственный департамент США (GettyImages)

Санкции были введены в отношении Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении главы правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Госдепартамента США.

Согласно американских законов, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.

"Департамент располагает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиева к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента.

Сообщается, что санкции также введены в отношении жены Хучиева - Сапият Шабазовой.

"Мы отмечаем, что в недавнем докладе, подготовленным ОБСЕ, был сделан вывод о том, что чеченские правительственные чиновники безнаказанно совершают серьезные и длительные нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, участвуя в "гонении и преследовании, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных похищениях и внесудебных казнях". Мы вновь призываем федеральную власть России привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Чечне, в том числе Муслима Хучиева", - заявили в департаменте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США вводят санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Ранее Министерство финансов США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

Кроме того, США ввели санкции против двух подозреваемых в терроризме граждан Российской Федерации. Как отмечается, санкции были введены против выходца из Чечни Аслана Бютукаева и Татарстана - Айрата Вахитова.