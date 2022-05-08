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США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

Фото: новые санкции против России ввели США 8 мая (cia.history.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 8 мая, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль в отношении ряда американских товаров, поставляемых в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Санкции против российских СМИ

Под санкции США попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

Как отметили в Белом доме, эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.

Санкции против российских банков

США ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Как отметили в Белом доме, санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".

Экспортные ограничения против России

США также ввели новые экспортные ограничения в отношении России. Они затрагивают поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Представитель Белого дома отметил, что расширение экспортных ограничений против России напрямую нанесет ущерб российской военной машине. Кроме того, они ограничат доступ Москвы к компонентам, которые используются в производстве вооружений.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России.

Отметим, в апреле США расширили санкции против России. В ограничительный список еще попали около 30 физических и 40 юридических лиц.

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