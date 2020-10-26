США ввели новые санкции против Ирана по нефтяному сектору

Фото: министерство финансов США (flickr.com)

США ввели новые санкции против Ирана спустя несколько дней после введения ограничений из-за попытки вмешаться в выборы президента. Новые санкции касаются нефтяного сектора.

Об этом сообщает министерство финансов США.

Санкции вводятся против министерства нефти Ирана, включая министра Бижана Намдара, национальной иранской нефтяной компании, национальной иранской танкерной компании, а также против подставных компаний и подрядчиков.

Меры против нефтяного сетора объясняются тем, что Иран использует его для финансирования Аль-Кудс - элитное подразделение спецназначения, которое используется для шпионажа и деятельности за пределами государства.

Также санкции ввели против четырех лиц, причастных к продаже бензина режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в четверг администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США. В санкционный список внесен посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.

Отметим, США ввели санкции против Китая за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL).