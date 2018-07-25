США ввели новые санкции за поставку оборудования в Сирию

Минфин включил в свой санкционный список восемь человек и пять компаний

Министерство финансов США включило в свой санкционный список восемь человек и пять компаний, которые обеспечивали поставки оборудования для нужд Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

В Минфине утверждают, что SSRC причастен к разработке сирийского химического оружия.

Включенным в список Минфина запрещается въезжать на территорию США, а их активы и банковские счета на территории Соединенных Штатов подлежат заморозке. Также гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Отметим, что в числе прочих компаний под санкции попала ливанская компания Electronics Katrangi Trading. Как полагают в США, она осуществляла "финансовую, материальную и технологическую поддержку" SSRC. В том числе она поставляла ему товары, которые использовались для производства оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее Государственный департамент США ввел санкции против компании "Рособоронэкспорта", которая нарушила закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).