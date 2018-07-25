США ввели нові санкції за поставку обладнання до Сирії

Мінфін включив у свій санкційний список вісім чоловік і п'ять компаній

Міністерство фінансів США включило у свій санкційний список вісім чоловік і п'ять компаній, які забезпечували постачання обладнання для потреб Сирійського науково-дослідного центру (SSRC). Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті американського відомства.

У Мінфіні стверджують, що SSRC причетний до розробки сирійської хімічної зброї.

Включеним у список Мінфіну забороняється в'їжджати на територію США, а їх активи і банківські рахунки на території Сполучених Штатів підлягають заморожуванню. Також громадянам США заборонено укладати з ними угоди.

Відзначимо, що під санкції потрапила ліванська компанія Electronics Katrangi Trading. Як вважають у США, вона здійснювала "фінансову, матеріальну і технологічну підтримку" SSRC. У тому числі вона постачала йому товари, які використовувалися для виробництва зброї масового знищення.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США ввів санкції проти компанії "Рособоронекспорту", яка порушила закон про нерозповсюдження зброї масового знищення проти Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).