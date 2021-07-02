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США снова ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки снова ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Ранее он был отменен в 2019 году при президенте Дональде Трампе.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минюста.

Сообщается, что согласно опубликованному меморандуму, мораторий вводится на время пересмотра процедур.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами США, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно", - заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Также сообщается, что за последние два года в процедуру смертной казни были внесены изменения, а в период с июля 2020 по январь 2021 прошли первые почти за два десятилетия казни на федеральном уровне путем введения смертельных инъекций.

Нынешний пересмотр протокола будет оценивать риск боли и страданий, связанных с введением пентобарбитала.

Напомним, в марте американский штат Вирджиния полностью отменил смертную казнь, но до этого она была вторым штатом в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. На сегодня 23 штата отменили такую меру наказания.

А, например, в Южной Каролине в мае разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни.

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Соединенные Штаты Америкимораторийсмертная казнь