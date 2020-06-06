США введет санкции против десятков танкеров за доставку сырья из Венесуэлы, - Reuters

Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

Санкции могут коснуться 25 супертанкеров и 17 более мелких судов

Власти США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы. Санкции могут коснуться 25 супертанкеров и 17 более мелких судов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, некоторые из ограничений могут обнародовать уже в ближайшее время, а другие - позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться.

Санкции могут коснуться 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти, и 17 более мелких судов.

"Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной", - сказал один из источников.

Отмечается, что в начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческие компании и их корабли за перевозку нефть из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале-апреле 2020 года.

Напомним, власти США не признают власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а его правительство считают коррумпированным. Главой государства в Вашингтоне признают спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом.

Как писало РБК-Украина, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко