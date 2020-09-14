ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США вспыхнули новые протесты после убийства полицейским латиноамериканца

Пенсильвания, Понедельник 14 сентября 2020 14:57
В США вспыхнули новые протесты после убийства полицейским латиноамериканца
Фото с места протестов (cbslocal.com)
Автор: Максим Зайченко

Сотни протестующих вышли на улицы в американском городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Это произошло после того, как в воскресенье днем полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса.

Об этом сообщает Associated Press.

Толпа собралась у здания полицейского участка в понедельник, 14 сентября. Демонстранты повредили несколько зданий и автомобилей.

В результате полиция применила слезоточивый газ после призывов к мирной акции.

На видео с камеры наблюдения, опубликованном полицией, видно, как офицер сделал несколько выстрелов, убегая от Муньоса, который затем упал на землю.

В настоящее время идет расследование инцидента. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск.

Напомним, многотысячные протесты в США на расовой почве начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте. Акции против расизма и полицейского насилия охватили всю страну под лозунгом Black Lives Matter.

В конце августа полицейское насилие вновь стало причиной протестов в США. Инцидент произошел в городе Кеноша. Полицейские открыли огонь по 29-летнему Джейкобу Блейку, который садился в машину возле своего дома.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкипротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь