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У США спалахнули нові протести після вбивства поліцейським латиноамериканця

Пенсільванія, Понеділок 14 вересня 2020 14:57
У США спалахнули нові протести після вбивства поліцейським латиноамериканця
Фото з місця протестів (cbslocal.com)
Автор: Максим Зайченко

Сотні протестувальників вийшли на вулиці в американському місті Ланкастер, штат Пенсільванія. Це сталося після того, як в неділю вдень поліцейський застрелив 27-річного Рікардо Муньоса.

Про це повідомляє Associated Press.

Натовп зібрався біля будівлі поліцейської дільниці в понеділок, 14 вересня. Демонстранти пошкодили кілька будівель та автомобілів.

В результаті поліція застосувала сльозогінний газ після закликів до мирної акції.

На відео з камери спостереження, опублікованому поліцією, видно, як офіцер зробив кілька пострілів, тікаючи від Муньоса, який потім впав на землю.

В даний час йде розслідування інциденту. На період розгляду поліцейського відправили в адміністративну відпустку.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США на расовому ґрунті почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті. Акції проти расизму і поліцейського насильства охопили всю країну під гаслом Black Lives Matter.

У кінці серпня поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в місті Кеноша. Поліцейські відкрили вогонь по 29-річному Джейкобу Блейку, який сідав у машину біля свого будинку.

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