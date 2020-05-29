ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США вперше за 124 роки скасували Бостонський марафон

Новини » В світі     29.05.2020 - 01:58
У США вперше за 124 роки скасували Бостонський марафон
Фото: Бостонський марафон (twitter.com/bostonmarathon)

Замість Бостонського марафону-2020 буде проведена "віртуальна альтернатива"

Організатори Бостонського марафону вперше за 124 роки його існування прийняли рішення скасувати захід. Спочатку забіг був запланований на 20 квітня, проте через пандемію COVID-19 його перенесли на 14 вересня, а зараз стало відомо, що у 2020 році марафон не відбудеться.

Про це повідомляє Бостонська спортивна асоціація (BAA).

Всім учасникам, які були зареєстровані для участі в марафоні 20 квітня 2020 року, буде запропоновано повне відшкодування вступного внеску, пов'язаного з забігом.

"Нашим головним пріоритетом є збереження здоров'я спільноти, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників", - заявив генеральний директор BAA Тому Грилк

Наголошується, що замість Бостонського марафону-2020 буде проведена "віртуальна альтернатива". Учасники віртуального заходу повинні пробігти 42 кілометри за 6 годин і надати організаторам марафону підтвердження часу проходження дистанції.

Всім учасникам віртуального марафону пообіцяли пам'ятні призи.

Нагадаємо, 15 квітня 2013 року під час Бостонського марафону відбулися два вибухи, в результаті яких загинули три людини, 264 людини отримали поранення.

Теракт влаштували уродженці Чечні брати Тамерлан і Джохар Царнаєви. Під час поліцейської операції 26-річний Тамерлан Царнаев загинув при затриманні під колесами автомобіля, яким керував його брат Джохар. 21-річний Джохар тоді отримав поранення, але медики врятували його життя, після чого він постав перед судом.

У травні 2015 року суд присяжних засудив Джохара Царнаєва до смертної кари.

Через два місяці суд США підтвердив смертний вирок Джохару Царнаєву.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Бостонский марафон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся