США вперше запровадили санкції проти оточення Орбана

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти одного з найближчих соратників угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Санкції введено проти керівника апарату прем’єр-міністра Антала Рогана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Як заявили у Держдепі, санкції проти Рогана введено через за його причетність до корупції.
У США вважають, що Роган обіймаючи різні посади в угорському уряді, організовував схеми для встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.
"Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому та його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними гравцями", - сказано у заяві Держдепу.
Введені санкції повинні завадити Рогану використати фінансову систему США для його "корупційній діяльності". Введені обмеження передбачають заборону на в’їзд в США для підсанкційної особи, а також замороження її активів в американській юрисдикції, якщо такі є.
Також зауважимо, що Антал Роган став першим угорським високопосадовцем, який потрапив під американські санкції.
Нагадаємо, нещодавно Орбан запропонував так званий "трюк" для продовження транзиту газу РФ через Україну. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
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