У США вперше з часів Другої світової війни проведуть військову страту та покажуть її наживо

Нідала Хасана мають розстріляти 3 грудня 2026 року. Піт Гегсет заявив, що громадськість зможе спостерігати за виконанням вироку.

Під час інтерв'ю телеканалу Real America's Voice очільник Пентагону підтвердив, що вирок виконають за допомогою розстрільної команди військовослужбовців.

За його словами, страту зроблять публічною, щоб продемонструвати наслідки тяжких злочинів.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити, щоб це було публічно, адже люди повинні розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки", - заявив Гегсет.

Згодом представник американського оборонного відомства підтвердив Reuters, що страту транслюватимуть наживо. Деталі організації трансляції обіцяють оприлюднити пізніше.

Коли та де відбудеться страта

За словами Гегсета, виконання смертного вироку заплановане на 3 грудня о 13:00 за місцевим часом на базі Форт-Гуд у Техасі.

Дату й час обрали невипадково: вони мають приблизно відповідати обставинам нападу, який Хасан скоїв 5 листопада 2009 року. Тоді він відкрив вогонь у медичному центрі військової бази.

Президент США Дональд Трамп схвалив страту за рекомендацією Гегсета. Відповідно до американського військового законодавства, для виконання смертного вироку через розстріл потрібне погодження президента.

За що засудили Нідала Хасана

Нідал Хасан - колишній майор армії США та військовий психіатр. У листопаді 2009 року він відкрив вогонь по військовослужбовцях у центрі підготовки на базі Форт-Гуд.

Унаслідок нападу загинули 13 людей, ще 32 дістали поранення. Під час затримання Хасан зазнав поранень від поліції та залишився частково паралізованим.

У серпні 2013 року військовий суд визнав його винним за 45 пунктами обвинувачення, пов'язаними з умисним убивством і замахом на вбивство. Суд призначив йому смертну кару.

Під час судового процесу Хасан визнав свою причетність до стрілянини. Він пояснював свої дії прагненням перешкодити американським військовим вирушити до Афганістану.

Чому ця страта є винятковою

Страта Хасана може стати першою стратою американського військового за допомогою розстрілу з часів Другої світової війни. Востаннє такий спосіб страти у війську США застосували в 1945 році, коли рядового Едді Словіка розстріляли у Франції за дезертирство.

Остання відома страта за вироком американського військового суду відбулася у 1961 році - тоді засудженого повісили.

Публічна трансляція виконання смертного вироку також стане безпрецедентним кроком у сучасній історії США. Востаннє задокументована публічна страта в країні відбулася 1936 року в штаті Кентуккі.

Рішення щодо Хасана ухвалили на тлі ширших змін у політиці адміністрації Трампа стосовно смертної кари.

У квітні 2026 року американська влада розширила перелік дозволених методів виконання федеральних смертних вироків, включивши до нього, зокрема, розстріл, електричний стілець і удушення газом.