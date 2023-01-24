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США володіють інформацією, що китайські компанії продавали РФ військове обладнання, - CNN

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Вівторок 24 січня 2023 09:42
США володіють інформацією, що китайські компанії продавали РФ військове обладнання, - CNN Фото: США володіють інформацією, що китайські компанії продавали РФ військове обладнання (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Адміністрація президента США Джо Байдена володіє інформацією про те, що китайські компанії продавали Росії "нелетальне військове обладнання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами двох офіційних осіб США, у Білому домі стурбовані цією інформацією, проте необхідно з'ясувати, наскільки офіційний Пекін знає про ці угоди.

Як повідомляють джерела, йдеться про продаж таких предметів, як бронежилети та каски. Однак ці товари не відповідають серйознішій допомозі, яку запросила Росія.

Постачання військового обладнання викликають "стурбованість", проте Вашингтону неясно, чи знає про це центральний уряд КНР, сказав один з офіційних осіб США. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, не всі вони підлягають повсякденному нагляду.

При цьому, як стверджує друге джерело, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і має вжити заходів, щоб скасувати їх.

Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю найближчими тижнями, і очікується, що постачання військового обладнання до РФ стануть предметом обговорення.

У випадку, якщо Білий дім дійсно визначить, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу російській агресії - або свідомо дозволяє цю допомогу, - адміністрації доведеться вирішити, наскільки жорсткою має бути реакція США.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Путін не попередив свого китайського колегу Сі Цзіньпіня про намір повномасштабно вторгнутися до України. Тепер у Пекіні говорять про особисту недовіру до російського диктатора.

Як відомо, раніше не було відомо, що Китай надає Росії хоч якусь військову допомогу на тлі її агресії проти України.

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