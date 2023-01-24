США владеют информацией, что китайские компании продавали РФ военное оборудование, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена владеет информацией о том, что китайские компании продавали России "нелетальное военное оборудование".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам двух официальных лиц США, в Белом доме обеспокоены этой информацией, однако необходимо выяснить, насколько официальный Пекин знает об этих сделках.

Как сообщают источники, речь идет о продаже таких предметов, как бронежилеты и каски. Однако эти товары не соответствуют более серьезной помощи, которую запросила Россия.

Поставки военного оборудования вызывают "беспокойство", однако Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство КНР, сказал один из официальных лиц США. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат повседневному надзору.

При этом, как утверждает второй источник, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы отменить их.

Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай в ближайшие недели, и ожидается, что поставки военного оборудования в РФ станут предметом обсуждения.

В случае, если Белый дом действительно определит, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь российской агрессии - или сознательно разрешает эту помощь, - администрации придется решить, насколько жесткой должна быть реакция США.