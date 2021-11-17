США внесли Россию и Китай в "черный список" по свободе вероисповедания

В "черный список" также попали Мьянма, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

"Соединенные Штаты не отступят от своего обязательства отстаивать свободу религии или убеждений для всех и в каждой стране. В слишком многих местах по всему миру мы продолжаем наблюдать, как правительства преследуют, арестовывают, угрожают, сажают в тюрьму и убивают людей только за то, что они стремятся жить в соответствии со своими убеждениями", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут оказывать давление на страны, чтобы правительства исправили недостатки в своих законах и практике.

"США по прежнему привержены сотрудничеству с правительствами, организациями гражданского общества и членами религиозных общин для продвижения религиозной свободы во всем мире", - добавил Блинкен.