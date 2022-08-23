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США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico

Фото: США планируют передать Украине высокоточные снаряды Excalibur (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

Politico предполагает, что США поставляют Украине больше оружия, чем объявляют.

Недавно портал Yahoo News также предполагал, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, напоминает издание.

Они тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона, в котором приводился список вооружений, поставляемых Украине в рамках нового транша.

Кроме того, Politico удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи.

В этом документе, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном вооружение "не ограничено" тем, что перечислено в прилагающемся перечне.

Напомним, ранее Politico писало, что США собираются отправить в Украину управляемые снаряды для гаубиц Excalibur, однако они не входят в ближайший пакет помощи.

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