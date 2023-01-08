У США вийшла на волю одна з найнебезпечніших шпигунок "Холодної війни"

У Сполучених Штатах вийшла на волю Ана Монтес - американка, яку називають однією з найнебезпечніших шпигунок за час "Холодної війни". Вона 17 років передавала секретні відомості владі Куби, працюючи у розвідувальному управлінні Міністерства оборони США.

Ана Монтес протягом майже 17 років вела успішну шпигунську діяльність, передаючи кубинській владі абсолютно секретну інформацію розвідки США. Зокрема, вважається, що вона скомпрометувала чотирьох агентів ЦРУ на Кубі.

Монтес також розкрила секретну супутникову систему під кодовою назвою "Місті", яку США розробили для збору інформації про Кубу, Китай, Росію та Іран.

За даними слідства, Ана Монтес була завербована 1984 року. Вона погодилася працювати на іноземну розвідку. Жінка була обурена тим, що США підтримували повстанців Контрас у Нікарагуа, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів та інших звірств у країні.

Протягом багатьох років своєї шпигунської діяльності Монтес кожні кілька тижнів зустрічалася з кубинськими кураторами у ресторанах Вашингтона. Секретну інформацію вона надсилала закодованими повідомленнями на пейджер, а накази отримувала за допомогою короткохвильового радіо.

Монтеса затримали у вересні 2001 року, через десять днів після терактів 11 вересня. Їй звинуватили у шпигунстві на користь Куби. Вона визнала провину, після чого у жовтні 2002 року отримала 25 років ув'язнення.

Монтес вийшла на волю 6 січня цього року, відсидівши 21 рік та три місяці. Її звільнили раніше за хорошу поведінку.

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