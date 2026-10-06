ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США вивели B-1 з бази у Британії через загрозу: у Вашингтоні згадали "Павутину"

06:03 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
США вивели B-1 з бази у Британії через загрозу: у Вашингтоні згадали "Павутину" Фото: США вивели бомбардувальники B-1 з британської авіабази RAF Fairford (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

США вивели з британської авіабази RAF Fairford близько дюжини бомбардувальників B-1 через загрози. Інцидент біля бази розслідує антитерористична поліція, а у Вашингтоні припускають причетність Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пентагон підтвердив, що бомбардувальники повернули на бази в США. На запитання журналістів, чи стояла за цим конкретна загроза, Трамп відповів ствердно.

"Так, думаю, ми можемо це сказати. Вони вилетіли не випадково. Були певні загрози. І замість того, щоб спокушати ворога, ми схопимо ворога і переможемо його. Навіщо нам залишати їх там? Тож ми трохи їх перемістили. Не дуже далеко", - сказав Трамп.

За його словами, у Вашингтоні знають, хто погрожував, проте імен президент не назвав.

Що саме загрожувало літакам, досі невідомо. Співрозмовники BBC у Вашингтоні припускають, що йшлося про диверсію або удар по дорогих бомбардувальниках у разі відновлення бойових дій з Іраном.

Одне з джерел, близьке до Білого дому, навело приклад української операції "Павутина", коли дрони атакували п'ять російських авіабаз. За його словами, це показує, на що здатен ворог навіть на відстані.

"Хоч би що вони вважали загрозою, до неї поставилися надзвичайно серйозно", - зазначило джерело.

27 вересня поліція отримала повідомлення про три підозрілі автомобілі поблизу RAF Fairford. П'ятьох чоловіків затримали за підозрою в тероризмі, але згодом відпустили під заставу. Пізніше так само затримали й відпустили шостого, громадянина Великої Британії та Ірану.

Трамп розкритикував звільнення підозрюваних, а американські посадовці натякали на причетність Тегерана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Аналітика
"Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком