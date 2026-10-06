США вивели B-1 з бази у Британії через загрозу: у Вашингтоні згадали "Павутину"

США вивели з британської авіабази RAF Fairford близько дюжини бомбардувальників B-1 через загрози. Інцидент біля бази розслідує антитерористична поліція, а у Вашингтоні припускають причетність Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Пентагон підтвердив, що бомбардувальники повернули на бази в США. На запитання журналістів, чи стояла за цим конкретна загроза, Трамп відповів ствердно.

"Так, думаю, ми можемо це сказати. Вони вилетіли не випадково. Були певні загрози. І замість того, щоб спокушати ворога, ми схопимо ворога і переможемо його. Навіщо нам залишати їх там? Тож ми трохи їх перемістили. Не дуже далеко", - сказав Трамп.

За його словами, у Вашингтоні знають, хто погрожував, проте імен президент не назвав.

Що саме загрожувало літакам, досі невідомо. Співрозмовники BBC у Вашингтоні припускають, що йшлося про диверсію або удар по дорогих бомбардувальниках у разі відновлення бойових дій з Іраном.

Одне з джерел, близьке до Білого дому, навело приклад української операції "Павутина", коли дрони атакували п'ять російських авіабаз. За його словами, це показує, на що здатен ворог навіть на відстані.

"Хоч би що вони вважали загрозою, до неї поставилися надзвичайно серйозно", - зазначило джерело.