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США виступили за деескалацію у Сирії після ударів Туреччини

Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США відреагували проведення Туреччиною операції проти курдів. Вашингтон закликав до деескалації у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Неда Прайса.

Держдеп також виступає проти нескоординованих воєнних дій в Іраку.

"США висловлюють свої щирі співчуття у зв'язку із загибеллю мирних жителів у Сирії та Туреччині. Ми закликаємо до деескалації в Сирії для захисту цивільного населення та підтримки спільної мети - розгрому ІДІЛ. Ми продовжуємо виступати проти будь-яких нескоординованих військових дій в Іраку, які порушують суверенітет цієї", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, 20 листопада Міністерство національної оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та півночі Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.

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ТурцияВійна в Сирії