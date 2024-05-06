У США висловились щодо того, чи вважатимуть Путіна президентом РФ

"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін - президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі, але нашого представника не буде на його інавгурації", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше низка країн заявили про те, що не відправлятимуть своїх представників на "інавгурацію" в Росії Володимира Путіна. При цьому ЗМІ заявляли, що цю ідею нібито не підтримала Франція, і їх посол таки відправиться до Москви.

Вибори в Росії

У березні цього року у Росії відбулись президентські вибори на яких очікувано переміг Володимир Путін. 7 травня має відбутись його інавгурація, після якої він буде керувати Росією до 2030 року.

Однак низка країн не признали ці вибори, а особливе те - що Росія проводила їх також на окупованих українських територіях.

Зокрема, сьогодні МЗС України заявило, що не має підстав для того аби визнавати Путіна президентом РФ.

Як проходили в Росії вибори, та який вплив це матиме на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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