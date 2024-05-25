США вимагають від Росії пояснень через її плани "посунути" кордони у Балтійському морі

США вимагають, щоб Росія надала пояснення щодо так званої "зміни" кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту Метью Міллер у Twitter (X).

Він заявив, що США солідарні з партнерами з НАТО та ЄС щодо дій Росії та її провокацій на кордоні з Балтією.

Держдеп США вимагає від Москви пояснень щодо її "наказу".

"Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії", - зазначив Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією з союзниками.