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США вимагають від Росії пояснень через її плани "посунути" кордони у Балтійському морі

Вашингтон, Субота 25 травня 2024 12:40
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США вимагають від Росії пояснень через її плани "посунути" кордони у Балтійському морі Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США вимагають, щоб Росія надала пояснення щодо так званої "зміни" кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту Метью Міллер у Twitter (X).

Він заявив, що США солідарні з партнерами з НАТО та ЄС щодо дій Росії та її провокацій на кордоні з Балтією.

Держдеп США вимагає від Москви пояснень щодо її "наказу".

"Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії", - зазначив Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією з союзниками.

Що відбулося

Нагадаємо, 21 травня на сайті уряду Росії з'явився "наказ" про нібито односторонню зміну кордоні з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Зміни запропонували Міністерство оборони РФ. Але після розголосу документ зник з сайту.

У четвер, 23 травня, Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

У Фінляндії заявили, що Росія "перевіряє" членів НАТО провокаціями на кордоні у Балтійському морі.

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