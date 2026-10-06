США вимагають від Росії більше інформації про ймовірний спалах чуми в Іркутську

Рубіо вимагає від РФ інформації про чуму

Рубіо зазначив, що Росія, очевидно, повинна поділитися зі світом більшою кількістю інформації про випадок з ймовірним спалахом чуми в Іркутську.

"Саме це вони повинні робити. Саме це, ми сподіваємося, що вони зроблять", - додав він.

Рубіо каже, що США дуже уважно стежать за цими подіями і можуть допомогти.

"У нас вже є заходи, щоб мати змогу вирішити цю проблему, якщо це щось серйозніше, ніж те, що досі було визнано", - каже дипломат.

Держсекретар США закликає Росію бути прозорою та ділитися більшою кількістю інформації зі світом. Це потрібно для того, щоб усі могли "реагувати відповідно та належним чином", зазначив він.

Події в Іркутську

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що Дар’я Шипілова, співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня жінку шпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після її смерті влада ввела карантин у кількох медустановах регіону. Близько 200 контактних із Шипіловою осіб взяли під медичне спостереження.

Проте російська влада заявляє, що ознак захворювання чумою нібито ні в кого не виявлено, результати тестів були негативними.