США викрили мережу спецслужб РФ, яка готувала вбивства в Америці та Європі

Генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив, що керівниками агентурної мережі слідство називає 63-річного Юрія Храмєєва, колишнього полковника російських спецслужб, та його сина - 27-річного офіцера ФСБ Кирила Храмєєва.

Серед інших підозрюваних:

громадянин Куби;

двоє громадян Венесуели.

Що кажуть у Мін'юсті США

"Ці обвинувачені, за даними слідства, діяли як частина глобальної мережі найманих убивць, що досягла меж Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за вказівкою Кремля", - заявив помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг.

Нагадаємо, аналітики компанії YouControl з'ясували, що Росія найчастіше отримує чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс не через державні реєстри, а через агентів і інформаторів.