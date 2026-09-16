США викрили мережу спецслужб РФ, яка готувала вбивства в Америці та Європі

У США висунули обвинувачення проти п'яти учасників агентурної мережі спецслужб РФ, яка вербувала виконавців терактів у Європі та готувала вбивство російського дисидента в Америці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства юстиції США та видання ABC News.
Генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив, що керівниками агентурної мережі слідство називає 63-річного Юрія Храмєєва, колишнього полковника російських спецслужб, та його сина - 27-річного офіцера ФСБ Кирила Храмєєва.
Серед інших підозрюваних:
"Ці обвинувачені, за даними слідства, діяли як частина глобальної мережі найманих убивць, що досягла меж Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за вказівкою Кремля", - заявив помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг.
Нагадаємо, аналітики компанії YouControl з'ясували, що Росія найчастіше отримує чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс не через державні реєстри, а через агентів і інформаторів.
Значну частину таких вербувань здійснюють через Telegram, часто під приводом "легкого заробітку".
Тим часом польська Агенція внутрішньої безпеки затримала у Варшаві громадянина України, який на замовлення російських спецслужб готував вибух автомобіля представника української оборонки в Ірпені.
Чоловікові, який утік до Польщі після невдалого замаху, тепер загрожує довічне ув'язнення.