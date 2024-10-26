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У США відзначають активізацію онлайн-дискусій про "громадянську війну"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними доповіді Міністерства внутрішньої безпеки США, розвідувальні органи США відзначають зростання онлайн-дискусій серед внутрішніх екстремістів про підготовку до того, що вони вважають за неминучу громадянську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Обговорення, які переважно відбуваються на анонімних, немодерованих онлайн-форумах, пов'язані з виборами 2024 року та проблемами імміграції.

"Деякі внутрішні войовничі екстремісти (ВЕ) реагують на виборчий сезон 2024 року і важливі політичні питання, займаючись незаконною підготовчою або насильницькою діяльністю, яку вони пов'язують із громадянською війною, що насувається, і це підвищує ризик насильства щодо урядових об'єктів та ідеологічних опонентів", — йдеться у звіті Управління розвідки та аналізу Міністерства внутрішньої безпеки.

Звіт від 6 вересня 2024 року відображає поширені побоювання, що насильство може затьмарити вибори.

За даними звіту, щонайменше п'ятеро людей, які просували ідею неминучої громадянської війни цього року, зіткнулися з кримінальними звинуваченнями. Четверо звинувачуються у погрозах насильством чи підготовці до насильства. П'ятого звинувачують у вбивстві та обезголовленні свого батька, відставного федерального службовця, у спробі "врятувати Америку від зрадників" у передбачуваній війні між урядом і громадянами.

У звіті DHS йдеться, що спровокувати насильство можуть "шахрайства на виборах", страх масової міграції та злочинів, скоєних негромадянами США. Один інтернет-користувач сказав, що гіпотетичний указ про надання громадянства мігрантам виправдає вбивство, йдеться у документі.

У доповіді міститься попередження про можливість насильства, проте наголошується, що масштабні дії екстремістів малоймовірні через проникнення правоохоронних органів до онлайн-груп.

Однак у документі також йдеться про те, що екстремісти все частіше використовують зашифровані канали, щоб обмежити доступ федеральних служб до своїх комунікацій.

 

Нагадаємо, у меморандумі, опублікованому нещодавно Управлінням директора національної розвідки, йдеться, що Росія та Іран можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів наступного місяця.

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