США відкрили базу протиракетної оборони у Польщі

США відкрили нову базу протиракетної оборони (ПРО) на півночі Польщі, в місті Редзіково, недалеко від Балтійського узбережжя. Польський президент Анджей Дуда заявив, що ця подія підкреслює безпеку країни як члена НАТО, попри близькість до зони бойових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сполучені Штати є гарантом безпеки Польщі", - зазначив Дуда, додавши, що постійна присутність американських військ на базі наголошує на тому, що Польща "не перебуває в російській сфері впливу", попри своє комуністичне минуле до 1989 року.
Відкриття бази відбулося на тлі побоювань деяких членів НАТО, викликаних перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Його заяви про те, що він не захищатиме країни, які недостатньо вкладають в оборону, викликали дискусії в альянсі.
Однак Польща, один із найбільших вкладників в оборону відносно розміру економіки, не бачить причин для занепокоєння. Президент Дуда наголошує на хороших відносинах із Трампом і прихильності Польщі зміцненню альянсу.
База в Редзіково є частиною більш масштабного протиракетного щита НАТО, "Іджіс Ешор", призначеного для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Інші елементи щита включають базу в Румунії, есмінці США в іспанському порту Рота і радар у Туреччині.
Кремль назвав відкриття бази спробою стримати Росію і "загрозою" для її безпеки ще 2007 року, на етапі планування проєкту. НАТО, зі свого боку, наполягає, що щит має виключно оборонний характер.
Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Дуда планує візит до США для зустрічі із Трампом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.